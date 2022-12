Diogo Costa e Pepe mantêm química do FC Porto e formam muro de betão na Seleção

Diogo Costa "apagou" erro contra o Gana com defesas decisivas e Pepe, aos 39 anos, mostrou estar para as curvas. Nos quatro encontros em que os dois jogadores alinharam juntos de Quinas ao peito, o guarda-redes só encaixou um golo. Química do FC Porto repercute-se ao serviço de Portugal.

A Seleção Nacional pôs trancas à porta no jogo com o Uruguai, terminando-o com a baliza inviolada. Um dado de relevo, tendo em conta que, na partida anterior, o Gana tinha batido Diogo Costa por duas vezes.

Contra os charrúas, o guarda-redes foi peça-chave, ao efetuar um par de defesas decisivas em momentos fulcrais do encontro - negou o 0-1 a Bentancur (33") e o 1-1 a Arrascaeta (79") -, não tremendo quando foi chamado a intervir. E se teve de o fazer poucas vezes é porque a defesa também esteve em bom plano, liderada pelo regressado Pepe, que cumpriu 90 minutos pela primeira vez em praticamente dois meses.