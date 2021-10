Diogo Costa e Matheus Nunes em estreia pela Seleção Nacional

Confira o onze inicial de Portugal frente ao Catar, particular disputado no Algarve e com início às 20h15.

Fernando Santos promove este sábado mais duas estreias na Seleção Nacional. Diogo Costa, na baliza, e Matheus Nunes, no meio-campo, são titulares no particular com o Catar e somam a primeira internacionalização.

Onze inicial de Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, José Fonte, Danilo e Nuno Mendes; João Mário, William Carvalho e Matheus Nunes; Gonçalo Guedes, André Silva e Cristiano Ronaldo.

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, Anthony Lopes, Pepe, Rúben Dias, Nélson Semedo, João Cancelo, João Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Palhinha e Rafael Leão.