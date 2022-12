Diogo Costa e a eliminação de Portugal: "Erros ninguém os quer cometer..."

O guarda-redes errou no único golo sofrido diante de Marrocos (0-1), que ditou a eliminação de Portugal nos quartos de final do Mundial'2022.

Diogo Costa, guarda-redes da Seleção Nacional, reagiu esta segunda-feira à eliminação de Portugal nos quartos de final do Mundial'2022, após derrota contra Marrocos (0-1).

O guardião do FC Porto saiu mal dos postes no lance do único golo da partida, apontado pelo avançado Youssef En Nesyri aos 42 minutos, e lamentou o erro numa publicação na conta pessoal de Instagram.

"Não era o desfecho que queríamos, tínhamos a ambição de ganhar o Mundial, não conseguimos... Mas com a certeza que demos tudo em campo. Erros ninguém os quer cometer, quando acontecem servem de aprendizagem e crescimento diário. Um obrigado a todos os portugueses", escreveu.