Diogo Costa ausente no segundo treino da Seleção

Dos 26 convocados, apenas Diogo Costa falhou o treino.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, 25 jogadores da Seleção portuguesa subiram ao relvado, na Cidade do Futebol, para mais um treino de preparação para o Mundial'2022. Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, foi o único ausente, pelo menos durante esse período.

No sábado, no Estádio do Bessa, o guardião chegou a ser assistido pela equipa médica dos dragões, de forma breve, na coxa direita, recorde-se.

João Pinto e Humberto Coelho assistiram ao treino.

A equipas das Quinas concentrou-se em estágio na tarde de ontem. Hoje é o segundo dia de trabalho e na quinta-feira, a partir das 18h45, há jogo de preparação com a Nigéria.