Diogo Costa após a estreia por Portugal: "Estes jogos são os mais difíceis"

Declarações do guarda-redes Diogo Costa, que se estreou pela principal de seleção de Portugal no particular com o Catar.

Sensações da estreia: "É um sentimento de grande orgulho. Acima de tudo, é uma motivação extra, pelo trabalho que fiz para chegar aqui e para continuar a aprender e a trabalhar a cada dia que passa".

Pouco trabalho: "Para mim, estes jogos são os mais difíceis, porque damos poucos toques na bola. Por isso, a concentração tem de estar ainda mais reforçada do que nos outros jogos".

Nervosismo: "Acho que sim. Qualquer jogador tem aquele "bichinho" e aquela ansiedade, mas é algo que felizmente consigo controlar bem. Basta acreditar em mim e pensar no que trabalhei para chegar aqui. Isso reforçou a minha confiança. Acreditei em mim e vou continuar a acreditar e a trabalhar sempre."

Objetivos na Seleção: "Agora, claramente, é ganhar tudo o que tem a ver com a Seleção. Acho que esse é objetivo de cada jogador que está neste grupo".

Vai guardar a camisola ou oferecê-la a alguém em especial? "Esta camisola vai ser para mim, porque é, no fundo, uma recompensa do trabalho que estou a fazer e vou continuar a fazer".

Conselhos de Rui Patrício e Anthony Lopes: "Claro que sim. São um grande grupo, não só os guarda-redes, e receberam-me muito bem. Estou muito grato por este momento".