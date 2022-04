Destino da Seleção no Mundial'2022 será conhecido hoje: os potes e as condicionantes

Com estatuto de cabeça de série, Portugal evita rivais como Brasil, Argentina, ou a campeã em título França, no sorteio da fase de grupos. Seleções da mesma confederação não poderão defrontar-se, exceção feita à UEFA que terá 13 formações; orientada por Paulo Bento, a Coreia do Sul poderá ser adversária da equipa das Quinas.

Conquistada a sexta presença consecutiva em campeonatos do mundo, depois de ultrapassar a Macedónia do Norte, último obstáculo para assegurar lugar no Catar, Portugal ficará a conhecer os adversários na prova, esta tarde. A realizar-se em Doha, o sorteio está agendado para as 19h00 locais, 17h00 em Portugal continental e o estatuto de cabeça de série tira do caminho da equipa das Quinas alguns dos mais fortes rivais. Fora das contas do selecionador nacional Fernando Santos ficam desde logo Brasil ou Argentina, além da França, que defende o título conquistado em 2018.

No entanto, o sorteio, cuja constituição dos potes teve em conta o ranking mundial, apresenta algumas condicionantes.

Divididas por oito grupos com quatro seleções cada, as nações da mesma confederação não poderão defrontar-se na fase inicial, exceção feita às da UEFA, que conta com 13 seleções. Assim, cinco dos oito grupos terão necessariamente duas seleções do Velho Continente. Isto significa que poderá dar-se o caso de Portugal voltar a medir forças com a Sérvia (pote 3), adversário que retirou a possibilidade de apuramento direto na fase de qualificação, Alemanha ou Países Baixos.

Outra das curiosidades para as cores nacionais será o possível encontro com a Coreia do Sul, cujo selecionador é Paulo Bento. Numa fase de qualificação da zona asiática em que foi apurado no segundo lugar do grupo A, atrás do Irão, mas bateu vários recordes - tornou-se o técnico com mais vitórias: 28 -, ficará em aberto a hipótese de um choque entre treinadores portugueses na fase de grupos.

O pontapé de saída do Mundial"2022 será no dia 21 de novembro, com a seleção catari, única estreante e cabeça de série na qualidade de país organizador, como uma das protagonistas do jogo de abertura. No dia 18 de dezembro, ocorrerá a final.

Hoje, na cerimónia do sorteio estarão antigos campeões do mundo, como Cafu (Brasil) ou Lothar Matthaus (Alemanha), além de Madjer, figura do futebol argelino e com ligação a Portugal, dada a página de história escrita no FC Porto.

Três vagas em aberto até junho

As vagas que restam preencher serão conhecidas a partir de junho. No dia 7, está agendado o encontro entre Emirados Árabes Unidos e Austrália, cujo vencedor medirá forças com o Peru. O play-off intercontinental terá lugar a 13 ou 14 de junho, data em que também se vão defrontar Costa Rica e Nova Zelândia. Resta depois ficar a conhecer a 13.ª nação europeia qualificada. Face à invasão da Ucrânia pela Rússia, que foi excluída do play-off, Escócia e Ucrânia tiveram o seu duelo adiado para data a definir. O País de Gales jogará com o vencedor desta partida, fechando-se depois a lista das 32 seleções.