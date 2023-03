"Desde que começámos o apuramento sempre tivemos o objetivo de estar no Euro da Hungria"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações de jogadores da seleção de Sub-17, após o triunfo sobre a Chéquia (2-0) que deu o apuramento para o Europeu da categoria

Gonçalo Oliveira:

"Era um sonho que vinha de há muito tempo, desde que viemos para este estágio tínhamos na cabeça qualificarmo-nos para o Europeu e isso aconteceu com muito trabalho, com muita união desta equipa... Para além de sermos uma equipa somos uma grande família. Nós vínhamos com o objetivo de ganhar sempre porque isso é a nossa identidade. Sabíamos que o empate dava para passar, viemos para o jogo a impor o nosso jogo a defender bem como fizemos, chegámos ao primeiro golo e mantivemos a mesma atitude e a mesma qualidade. É um orgulho pertencer a esta equipa, o meu golo foi fruto deles, e só tenho de agradecer a eles, ao staff e a toda a minha família."

Martim Fernandes:

"Foi uma vitória bem conseguida, a equipa esteve toda unida, estivemos por cima na primeira parte, na segunda deixamo-nos cair um bocado, mas no fim levámos a vitória. É o meu primeiro golo pela seleção, fico muito feliz por mim e por ajudar a equipa."

Gonçalo Moreira:

"Desde que começámos o apuramento sempre tivemos o objetivo de estar na Hungria. Conseguimos ganhar os três jogos do apuramento e penso que agora é pensar já no Europeu. Somos uma Seleção muito unida, somos muito amigos uns dos outros e estamos sempre pronto para ajudar o próximo. Vamos para o Europeu, pensar jogo a jogo, mas claro sonhamos sempre em conquistar coisas."