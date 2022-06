Desde 2017 que Cristiano Ronaldo não começava um jogo da Seleção no banco

Redação com Lusa

Cristiano Ronaldo vai iniciar o primeiro encontro de Portugal no Grupo A2 da Liga das Nações A, frente à Espanha, como suplente, algo que não acontecia desde 2017, enquanto Rafael Leão estreia-se no onze.

A última vez que o capitão da equipa principal das quinas tinha começado um encontro oficial no banco foi em 7 de outubro de 2017, quando entrou ao intervalo para anotar um dos golos da vitória sobre Andorra (2-0), de qualificação para o Mundial2018.

Já o extremo Rafael Leão, campeão pelo AC Milan e considerado o melhor jogador da última edição da Liga italiana, vai somar a sua sexta internacionalização AA, frente à finalista vencida da edição passada, e será pela primeira vez a titular, ao lado da outra novidade no ataque, o ponta de lança André Silva.

No Estádio Benito Villamarín, a equipa das quinas vai alinhar com Digo Costa João Cancelo, Pepe, Danilo, Raphaël Guerreiro, João Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio, Rafael Leão e André Silva.

De fora da primeira jornada, Fernando Santos deixou o defesa Domingos Duarte, o médio Vítor Ferreira, infetado com a covid-19, e o avançado Diogo Jota.

Por sua vez, a equipa comandada por Luís Enrique, que depois da convocatória perdeu o central Aumeric Laporte e o médio Thiago Alcântara, ambos por lesão, vai alinhar com Unai Simon, Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres, Jordi Alba, Sergio Busquets, Carlos Soler, Gavi, Ferran Torres, Sarabia e Morata.

O encontro da primeira jornada do Grupo 2 tem início marcado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e será dirigido pelo inglês Michael Oliver.