Deschamps explica Giroud no banco e perspetiva reencontro no próximo Europeu

Selecionador de França após o triunfo sobre Portugal, por 1-0, no Estádio da Luz.

Apreciar a vitória e elogios aos jogadores: "Agora vamos saborear e apreciar, este último jogo não vai mudar nada. Vou fazer de forma a acabar bem, vamos estar fortes em 2021. Os médios estiveram completos. Registo completo, grande volume de jogo, Pogba com um grande desempenho na recuperação, Rabiot pode jogar em várias posições e tem muita técnica. O coração da equipa são os médios, dão o tempo, é difícil algum ter estado abaixo. O Martial esteve menos feliz porque merecia ter marcado, o guarda-redes fez a diferença. Os defesas também estiveram bem, Lloris foi decisivo. Oito em 11 titulares faziam parte do Campeonato do Mundo. Sabem a sua capacidade mesmo quando não estão tão bem, é um orgulho puro. São jogadores de nível de topo".

Mbappé: "Mbappé quer e vai estar disponível contra a Suécia. Fez uma sessão hoje [sábado] que valida e amanhã treina com a equipa".

Giroud suplente: "Giroud no banco foi por concorrência com Martial que está em plena forma. É um perfil um pouco diferente. Giroud está a atravessar um período difícil em termos psicológicos, tempo reduzido de jogo não joga a favor dele e eu tenho de fazer escolhas".

Jogo no Europeu: "Em junho serão as mesmas forças e teremos este jogo como referência, mas será outro jogo. Espero este cenário, mas isso não dá nenhuma garantia. Hoje tivemos muitas ocasiões, no primeiro tempo, é a verdade desta noite. Daqui até ao reencontro em junho pode acontecer muita coisa. Mas iremos reencontrar a mesma qualidade. Portugal tem equipa com capacidade, sólida, é completa, faz parte das melhores a nível mundial".