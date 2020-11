Deschamps e uma questão sobre Griezmann: "Não sei se foi o tio, a avó ou o cão"

O treinador da França abordou o encontro deste sábado com Portugal

Didier Deschamps fez grandes elogios à seleção portuguesa, numa conferência de Imprensa em que também foi questionado sobre uma hipotética transferência de Cristiano Ronaldo para o PSG e um documentário sobre Griezmann.

Sem Euro no verão, este jogo aproxima-se de um jogo de uma fase final? "Relativamente à qualidade do adversário talvez, e pode permitir acabar em primeiro. Num Euro ou Campeonato do Mundo voltamos para casa. Aqui não. Há muito boas equipas, há sempre ensinamentos a tirar de um jogo, aqui estamos a um nível muito alto de competição."

Há alguns jogadores tocados e sem treinar: "Não estou preocupado. Esses jogadores tiveram pequenos problemas pelos jogos do fim de semana. Não vale a pena forçar. Jogam regularmente e os problemas são distintos. E ainda há o que eles sentem, que é importante.

Grande força de Portugal: "Faz parte das muito boas equipas, é muito sólida, com opções ofensivas, construção no centro, capacidade de saber defender e marcaf muitos golos. Jogam no mesmo sistema, têm jogadores ofensivos no onze e no banco. Não são campeões europeus por nada e ganharam Liga das Nações. Fazem parte das melhores seleções. Isso depois reduz-se a pormenores, mas é uma seleção de alto nível."

Num documentário, o tio de Griezmann disse que pensou deixar a seleção, viu? Imagina isso? "Não vi nada, não sei se foi o tio, a avó ou o cão. Não percebo o sentido da sua pergunta. São jogadores internacionais com grandes competições, no clube e seleção. Os calendários são muito carregados, é difícil e meste contexto sanitário é complicado."

Ficaria satisfeito com Ronaldo no PSG? "Tudo é possível. Mas está num grande clube e a Juventus está muito contente por tê-lo. Não posso antecipar o que vai fazer. Faz parte dos melhores a nível internacional há largos anos. O que fez e pode fazer atrai a atenção e o clube onde jogar Ronaldo, sempre foi o caso. Não sei se pode para Paris, mas faz parte dos jogadores excecionais, ainda tem vontade de ir buscar ais recordes. É um jogador imenso."

Esquema tático a usar: "Posso mudar de um jogo para o outro o sistema para ter o melhor desempenho. Depois o jogo e resultado dirão se foi a melhor opção. É um conjunto de coisas. Objetivo número um é que todos estejam na melhor posição, maior a probabilidade de o rendimento ser melhor. Podemos usar vários e sermos bons num ou noutro sistema. Nao faço equipa para contra-ataque, quero-a equilibrada e com possibilidade de criar problemas.