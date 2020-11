Deschamps: a dúvida Mbappé e as convicções para o duelo com Portugal

Treinador da seleção francesa ainda não sabe se pode contar com o avançado do PSG para o encontro decisivo deste sábado

Didier Deschamps projetou o jogo decisivo com Portugal, marcado para este sábado, mas a derrota com a Finlândia e a forma física de alguns jogadores também foram temas de conversa.

Mbappé pode ir a jogo? "Vai fazer a primeira parte do treino e depois vamos ver, vou esperar o que acontece no treino e fazer o ponto da situação amanhã de manhã, antes de tomar decisões."

Ficou irritado após a derrota com Finlândia: "Não estava irritado. Mas nunca poderia ter um sorriso depois de uma derrota. Estávamos mobilizados, não correu como queríamos. O adversário impôs muito rigor e agressividade defensiva. Se nos vai servir de lição? Talvez. Mas é outro adversário, outro contexto. Portugal também sabe porque está aqui. E se houver uma vitória é decisivo, eu sei e eles também.

Pogba é indispensável? "O que é que vou responder a isso? Ele não está na melhor forma possível, sabia disso antes. Este jogo serviria para ele e o Giroud ganharem ritmo. Sabiam que tinham que dar o máximo, mas depois da forma como correu é difícil tirar algo positivo. O Paul não está no melhor momento, tem uma situação no clube que não é positiva, sofrem impacto mental. Conheço-o bem, não é que dê mais crédito a ele do que a outros, eles fazem o que sabem fazer. Conhecemos o seu nível, tem o orgulho de estar presente. Depois tenho de tomar decisões. Ele sabe disso, é lógico. Tendo em conta o histórico, está longe de ser o ideal para chegar à melhor forma possível, mas pode ser para outros. Uns jogaram muito e outros não. É válido para todos."

Fernando Santos disse que pensava num jogo equilibrado mas sem subserviência. Veio para pegar no jogo? "Portugal vai fazer tudo para ganhar e nós também. Prever o que possa vir a acontecer é difícil. Provavelmente vai ser similar ao que tivemos, com as equipas muito táticas. Há um mês não houve golos, espero que para nós haja. Podemos ter intenções, mas não garante o sucesso. As intenções vão estar lá. Não vimos cá para nos rebaixarmos. Vamos jogar de forma a criar problemas ao adversário, ter posse e ser eficazes. As duas equipas estiveram bem em outubro, amanhã logo se verá."

Quem vai privilegiar amanhã? O melhor ou o mais em forma? Mbappé ou Giroud? "Não estão no mesmo lugar. É difícil responder. O primeiro jogo foi particular, havia vários com problemas. Não vou privilegiar, vou fazer escolha em relação ao que considere melhor, quem não começar pode entrar a qualquer momento."