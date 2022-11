Definida a numeração das camisolas da Seleção para o Mundial'2022

Confira a lista, em que há uma ou outra alteração face ao habitual.

A numeração das camisolas da Seleção portuguesa para o Mundial'2022 já é conhecida. A FIFA confirmou esta terça-feira os 'plantéis' de cada país e divulgou os números que cada jogador vai usar.

Bruno Fernandes vai jogar com o 8 nas costas, que era habitualmente utilizado por João Moutinho; João Félix fica com o 11 - outra novidade - e Palhinha herda o 6, que foi de José Fonte no Europeu'2020; Rafael Leão vai ser o número 15 e Vitinha o 16; João Mário ficará com o 17, enquanto Matheus Nunes pega no 23; O estreante António Silva usará o 24 nas costas e Gonçalo Ramos fica com o 26.

Numeração completa:

1. Rui Patrício

2. Dalot

3. Pepe

4. Ruben Dias

5. Raphael Guerreiro

6. João Palhinha

7. Cristiano Ronaldo

8. Bruno Fernandes

9. André Silva

10. Bernardo Silva

11. João Félix

12. José Sá

13. Danilo

14. William Carvalho

15. Rafael Leão

16. Vitinha

17. João Mário

18. Ruben Neves

19. Nuno Mendes

20. João Cancelo

21. Ricardo Horta

22. Diogo Costa

23. Matheus Nunes

24. António Silva

25. Otávio

26. Gonçalo Ramos