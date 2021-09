De Alex Telles a Manafá, as reações à estreia e golo de Otávio

Otávio estreou-se este sábado pela Seleção Nacional e marcou um dos golos de Portugal no particular com o Catar

Otávio ajudou com um golo à vitória de Portugal no particular com o Catar, que a Seleção Nacional venceu, por 3-1.

O médio do FC Porto esteve em campo a totalidade do jogo, mas foi o golo que fez com que se destacasse em dia de estreia na seleção portuguesa. Ao ponto de atuais e antigos companheiros de equipa no FC Porto - casos de Manafá, Alex Telles e Soares - recorressem às redes sociais para enaltecer a cabeçada vitoriosa de Otávio no 2-0.

Outros jogadores, especialmente do FC Porto, escolheram comentar na publicação de Otávio na rede social Instagram, casos do avançado Evanilson e o guarda-redes Francisco Meixedo.