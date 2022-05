David Carmo destaca experiência de Pepe e diz: "Estou aqui para lutar pelo meu lugar"

Declarações de David Carmo esta quinta-feira. Central do Braga foi pela primeira vez chamado aos trabalhos da seleção portuguesa.

Estreia: "Como qualquer jogador português, sonho estar aqui entre os melhores do país. Estou feliz, orgulhoso pelo caminho que fiz até aqui. A minha mentalidade é continuar a fazer o que fiz até agora."

Como recebeu a notícia : "É sempre o sonho e tem de ser um dos objetivos que o jogador português ambiciona. Foi um momento com as pessoas que mais amo, que estão comigo desde o início. Posso não ter mostrado muita emoção, mas fiquei muito feliz. Comecei a pensar logo no que poderia trazer de melhor à equipa."

Calendário: "O nosso trabalho é dar o melhor em cada jogo. A Liga das Nações é a próxima competição que temos, é a única em que estamos a pensar. São quatro jogos em poucos dias, o selecionador deverá ter um plano traçado. Quanto ao Mundial, é o que temos e só temos de nos adaptar da melhor maneira. É o nosso trabalho."

Ganhar experiência e agarrar a oportunidade: "Posso juntar as duas coisas. Vou partilhar esta experiência com os melhores do mundo, nomeadamente na minha posição. O Pepe já ganhou muita coisa, tem muitos jogos, estou aqui para lutar pelo meu lugar, seja a titular, no banco ou na bancada. Serei mais um e podem contar comigo",

Recuperação após grave lesão: "Foram momentos difíceis, de muita reflexão, de aprendizagem e conhecimento. Em todas as experiências que me colocam à frente, eu tento dar o melhor de mim. Joguei na Liga 3 até o meu treinador achar que estava pronto para jogar."

Espanha: "É o primeiro jogo, é o mais importante. Sabemos o valor que a Espanha tem. O facto de estarmos a jogar fora vai ajudar a preparar o que vem aí para dezembro."