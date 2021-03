Dany Mota e o entendimento com Fábio Vieira: "Foi natural. Mal recebi a bola..."

A festa do golo marcado por Fábio Vieira

Redação com Lusa

Avançado da seleção portuguesa sub-21 aborda o triunfo frente à Croácia e a assistência para o único golo do jogo.

Dany Mota esteve em foco na vitória da seleção portuguesa sub-21 frente à Croácia, para o Europeu da categoria. O avançado do Monza, de Itália, entrou no segundo tempo e assistiu Fábio Vieira para o único golo do jogo.

"Sabíamos que era um jogo difícil, tal como os dois próximos. É preciso continuarmos a estar concentrados e dar uma resposta desde o primeiro minuto. Acho que entrámos bem e acabou por ser uma vitória merecida. O lance do golo foi natural. Mal recebi a bola, vi o movimento do Fábio Vieira a entrar por dentro dos defesas. Felizmente, a bola entrou nesse espaço e foi um bom golo, que veio desbloquear um jogo que estava a ser muito difícil. Estamos muito felizes por isso", afirmou após o encontro, ganho por 1-0.

"Sabíamos que, se rodássemos a bola de um lado para o outro, a equipa adversária iria ter dificuldades com o desenrolar dos minutos. Foi o que se passou. Entrámos fortes e com intensidade nas duas partes e lá acabou por surgir o golo. Fizemos um grande jogo e só nos faltou mais finalização. Esperamos que contra a Inglaterra possamos ser mais eficazes e que isso nos facilite ainda mais a vida. Há que dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer", enalteceu, abordando depois as opções para o ataque.

"Temos bons atacantes, mas não se pode falar muito em concorrência. Qualquer um que jogue dá o seu melhor. Estamos aqui para um único objetivo, que é ganhar jogo a jogo para ajudar a equipa. Essa é a nossa mentalidade de grupo", terminou.