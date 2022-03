Dantas e as caras novas dos sub-21: "Se não tivessem muita qualidade, não estariam"

Declarações de Tiago Dantas, médio da Seleção Nacional sub-21, após o empate a um diante da Islândia

Empate: ""Na minha opinião, apesar de ter sido um jogo positivo, acho que podíamos ter tido mais tranquilidade, mais serenidade, procurar o espaço e o homem livre. Não o conseguimos fazer, precipitámo-nos em alguns momentos e, apesar de termos criado algumas oportunidades, a bola não entrou. Mas também concedemos [oportunidades], algo que não queríamos que acontecesse. Só temos de pensar no próximo jogo. Temos de melhorar aquilo que fizemos hoje e tentar ganhar o próximo jogo".

Próximo jogo com a líder do grupo, Grécia: "Temos de encarar o jogo [na Grécia] da mesma maneira que encaramos todos os outros. É claro que é contra a Grécia, que neste momento está em primeiro, com mais um ponto e mais um jogo do que nós, mas só dependemos de nós para ficar em primeiro do grupo. É isso que temos de tentar fazer, ir à Grécia e tentar ganhar o jogo".

Caras novas na Seleção sub-21: "Os jogadores que saíram, ou porque foram chamados à Seleção A ou por lesão, são coisas com que temos de viver. Mas os jogadores que vieram, vieram acrescentar muita qualidade, porque se não a tivessem não estariam neste espaço. Acho que não teve nada que ver com os jogadores novos o facto de termos empatado. Temos de fazer mais e fazer melhor. Jogar melhor e com certeza se o fizermos iremos alcançar a vitória no próximo jogo".