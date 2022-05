Danilo saiu por precaução no primeiro treino de Portugal a pensar na Espanha

Médio do PSG apresentou queixas no tornozelo esquerdo.

A seleção portuguesa realizou esta quinta-feira o primeiro treino tendo em vista a Liga das Nações e com Danilo a provocar um ligeiro susto. O médio que se sagrou campeão francês pelo PSG abandonou, por precaução, a sessão ao fim de dez minutos, com queixas no tornozelo esquerdo.

Rui Patrício, Pepe e Diogo Jota foram autorizados a chegar mais tarde e apresentam-se apenas segunda-feira. O guarda-redes venceu a Conference League pela Roma na final de ontem, contra o Feyenoord. Já Jota irá disputar a final da Champions no próximo sábado.

Portugal defronta a Espanha, em Sevilha, no próximo dia 2 de junho, seguindo-se as receções a Suíça (5), Chéquia (9) e o encontro em terras helvéticas, dia 12.