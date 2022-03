Danilo: "Macedónia do Norte? Ter ganho à Itália não foi surpresa nenhuma..."

Declarações do médio da Seleção Nacional em reação ao triunfo, por 3-1, sobre a Turquia, que valeu a ida à final do play-off de acesso ao Mundial'2022 (contra a Macedónia do Norte)

Macedónia do Norte como próximo adversário: "Não estou nada surpreendido. Fizeram uma grande fase de apuramento, têm uma boa equipa, combativa, sabíamos que era uma equipa organizada e ter ganho [à Itália] não foi surpresa nenhuma."

Jogar a defesa central: "É normal sentir dificuldades. Tenho de conhecer muito bem o meu colega de setor para estarmos equilibrados."

Golo sofrido: "Tivemos aquela fase em que baixámos um pouco o ritmo, isso custou-nos caro, custou-nos o golo, mas não foi por mim ou pelo [José] Fonte."

Apuramento para o Mundial: "Não nos apurarmos diretamente foi um golpe muito duro, mas temos de acreditar a 100 por cento."