Danilo: "Já falei com Neymar e Marquinhos para evitar confronto nos oitavos"

Portugal e Brasil podem defrontar-se nos oitavos de final

Danilo Pereira falhou o Mundial da Rússia'2018 por lesão e chega ao Mundial do Catar moralizado e numa nova posição, como defesa-central. Em entrevista à FIFA fala do sonho de finalmente participar num Campeonato do Mundo.

"Esse tempo que fiquei de fora é sempre uma aprendizagem, ainda que tenha sido com muita dor. Esse é um sonho meu desde menino e agora tenho esta oportunidade neste ano e quero aproveitar", apontou, sobre a estreia num Mundial.

O jogador do PSG, de 31 anos, já falou com os colegas de equipa Neymar e Marquinhos sobre a possibilidade de um confronto entre Brasil e Portugal nos oitavos de final: "Já falamos sobre isso para tentar evitar que fiquemos em primeiro e eles em segundo ou vice-versa. Portugal e Brasil nos oitavos de final acredito que ninguém quer. Prefiro jogar com o Brasil na final do que nos oitavos."

Portugal está no Grupo H, com Gana, Coreia do Sul e Uruguai.