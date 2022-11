Danilo acredita em título mundial: "Com a qualidade que temos..."

Médio do PSG tem a mesma crença de Fernando Santos. Antigo jogador do FC Porto explicou ainda como foi lidar com a desilusão da Rússia'2018

Título mundial é possível? "Acredito que é possível, claro, sabendo daquilo que somos capazes de fazer e dos jogadores que temos. É um lote imenso e há grandes jogadores, uns que ficaram de fora, outros que foram convocados. Infelizmente, a lista é curta, mas, com a qualidade que temos, qualquer um que esteja no Mundial vai dar o melhor de si para chegar onde nós queremos, que é à final."

Chegar à Seleção longe dos três grandes: "Para chegar à seleção fora dos três grandes, tem de haver muito trabalho, muito foco, ideias muito claras sobre aquilo que queremos, mas também as pessoas certas à nossa volta. No Marítimo, tive toda a estrutura e um treinador como o Pedro Martins, que me ajudou a chegar onde queria. Sempre lhe disse que ia chegar à Seleção e ele trabalhou para que eu tivesse essa oportunidade. Depois, houve também o Leonel Pontes, que me colocou como capitão e contribuiu igualmente."

Desilusão de ficar de fora em 2018: "É verdade, podia ter ido ao meu primeiro Mundial na Rússia, fiz parte daquele percurso até o último momento e, depois, tive a lesão no tendão de Aquiles que me afastou da seleção. Mesmo esse tempo que fiquei de fora é sempre uma aprendizagem, ainda que tenha sido com muita dor. É um sonho meu desde menino e agora tenho esta oportunidade. Quero agarrar com as duas mãos."