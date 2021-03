Daniel Bragança: "Estou no meu melhor momento"

Médio foi figura no triunfo sobre a Suíça

O médio Daniel Bragança foi dos melhores em campo no triunfo de Portugal sobre a Suíça, por 3-0, que selou a passagem dos Sub-21 de Portugal aos quartos de final do Europeu da categoria, e em conferência de Imprensa assumiu estar a atravessar a melhor fase da sua ainda curta carreira, conciliando sucesso na Seleção e ascensão e confiança crescente no Sporting.

"É o meu melhor momento. Tive excelentes anos, mas estou num patamar mais acima e não quero pensar muito nisso. Estou no Sporting, o meu clube de coração, e no Europeu de Sub-21. O que podia pedir mais? Agora é desfrutar, ser feliz e aproveitar cada momento. Sinto-me confortável, passei a formação toda a jogar ali [médio-centro]. Depois fui avançando, mas na minha cabeça não perdi as rotinas e acho que consigo jogar ali. Estou feliz por as coisas me terem saído bem, mas mais feliz por conseguirmos o objetivo principal", comentou Daniel Bragança, que lamentou que a prova sofra agora um interregno.

Depois de acertar 110 passes em 115, falou diretamente do assumir das funções de seis da Seleção: "Sinto que sou mais um para ajudar, como os outros todos. Claro que com estes jogadores e com esta qualidade fica mais fácil, temos um lote de grande qualidade. Temos mais tempo a bola, gostamos disso e sentímo-nos confortáveis, por isso fica mais fácil".

O selecionador Rui Jorge "deu os parabéns" pela obtenção do objetivo principal. "Ele estava muito feliz e nós também. Amanhã é outro dia e já temos de treinar nos nosso clubes. A chave foi os jogadores da nossa equipa e a qualidade que demonstramos em campo. Torna-se mais fácil chegar à vitória. Respeitamos cada adversário, damos o nosso melhor e conseguimos ganhar e ganhar bem", concluiu.