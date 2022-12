Dalot: "O sonho não acaba aqui. O nosso grupo é forte e unido"

Dalot foi um dos jogadores da Seleção Nacional que usou as redes sociais para o balanço à participação de Portugal no Mundial'2022

Dalot, um dos 10 jogadores da Seleção Nacional que este domingo não regressaram a Portugal com a comitiva, usou as redes sociais para fazer um balanço individual e coletivo da passagem pelo Mundial'2022.

"Nunca escondemos que o nosso objetivo era chegar mais longe e, por isso, não podemos estar satisfeitos. É sempre difícil encontrar palavras nestes momentos, mas quero agradecer a todos os portugueses que nos apoiaram pelo Mundo, aos portugueses em Portugal, no Catar, à minha família que esteve sempre comigo e foi muito especial ter-vos sempre ao meu lado", pode ler-se no Instagram do lateral-direito da Seleção Nacional.



"Realizei o sonho de representar Portugal no meu primeiro mundial com a Seleção A e vivi momentos únicos. Nunca vou esquecer o momento do hino, as bandeiras nos estádios, os golos que festejamos juntos... O sonho não acaba aqui. O nosso grupo é forte e unido. Vamos superar juntos e transformar esta experiência em aprendizagem para as próximas competições. Obrigado, Portugal", concluiu.