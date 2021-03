Dalot em entrevista: "Não queremos ser a Seleção que só ganhou sub-17 e sub-19"

Os sub-21 de Portugal começam amanhã o ataque ao pleno. Antes, uma das principais figuras conversou em exclusivo com O JOGO. A viagem começou no FC Porto, terminou em Itália e passou por Manchester.

Utilizado regulamente no AC Milan, o mais direto perseguidor do Inter na Série A, Diogo Dalot é um dos nomes em foco na jovem equipa italiana, que mudou o paradigma e tem dado a conhecer, esta época, muitas figuras que gravitam à volta do "pai" Ibrahimovic.

Portista quase desde o berço, o lateral (à direita ou à esquerda) viajou com O JOGO ao longo do seu percurso, terminando obviamente na Eslovénia, onde amanhã, quinta-feira, defronta a Croácia no primeiro jogo de um Europeu que desejava muito. Depois dos títulos anteriores, é preciso confirmar estatuto a nível sénior, avisa. Mas sem esperar que a fama garanta alguma coisa...