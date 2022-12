Dalot: "Devíamos ter controlado melhor"

Declarações de Diogo Dalot, após o Coreia do Sul-Portugal (2-1), da terceira jornada do Grupo H do Mundial do Catar

Análise: "Teria sido melhor se tivéssemos ganho o jogo. Sabíamos que ia ser complicado, contra uma Coreia complicada que queria passar. Baixámos um bocadinho os ritmos e ai a Coreia ganhou motivação para acreditar mais. Devíamos ter controlado melhor. Mas serve para aprender. Podíamos ter controlado mais o jogo principalmente com bola, a pressão na segunda parte foi forte, ajustaram a pressão nos nossos laterais e isso causou dificuldade na primeira fase construção. Foi aí que falhámos, pequenos detalhes em que a Coreia foi forte, com transições. Temos de olhar para o jogo como mais uma lição."

Relaxamento? "Nem fazia ideia do resultado do Uruguai ao intervalo, estávamos exclusivamente focados no nosso. Queríamos ganhar, não queríamos perder, vamos olhar o jogo como uma aprendizagem, ver o que podíamos fazer melhor e retificar no próximo."

Excesso de confiança? "Não, até porque não é a atitude certa. Tivemos muitas mexidas, mas cada jogador adora jogar por Portugal e mostrar ao mister que todos estão disponíveis para jogar. A Coreia é forte, teve mérito, mas podíamos ter controlado melhor, tivemos algumas falhas em zonas perigosas."