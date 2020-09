Cristiano Ronaldo volta a acelerar para os 100 golos na Seleção

Na ressaca da vitória sobre a Croácia (4-1), Portugal recuperou Ronaldo para o ataque à Suécia, na segunda ronda da Liga das Nações, amanhã. Capitão corre para ser o melhor goleador da história

Depois de ter sacudido com uma vitória categórica sobre a Croácia (4-1) o fantasma da dependência de Cristiano Ronaldo - embora a defesa do título da Liga das Nações pairasse acima de tudo -, a Seleção Nacional volta a poder desfrutar de um dos melhores da história do futebol.

O capitão de Portugal participou no treino matinal de ontem, aparentemente recuperado da infeção num dedo do pé direito que o obrigou a parar durante quatro dias e a assistir a partir da bancada do Dragão à excelente exibição dos companheiros no arranque do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, frente à vice-campeã do mundo.

A presença do avançado da Juventus no relvado do Bessa reacendeu a esperança de o ver chegar aos 100 golos com a camisola de Portugal na Suécia, quase dez meses depois de ter marcado o 99.º ao Luxemburgo (17 de novembro de 2019), no apuramento para o campeonato da Europa de 2020.

Primeiro a pandemia e depois uma infeção num dedo do pé direito mantêm o capitão de Portugal nos 99 golos, há dez meses

Em circunstâncias normais, o madeirense, 35 anos, que lidera destacado a lista dos futebolistas europeus que mais marcaram pelas respetivas seleções e segue em segundo lugar na dos melhores goleadores de todos os tempos em jogos oficiais por equipas nacionais, já teria podido aproximar-se do recorde do iraniano Ali Daei - 109 golos, de 1993 a 2006 -, mas a defesa do título europeu de Portugal ficou adiada para o próximo ano e a recente infeção acrescentou mais três dias a essa longa espera.

O centésimo golo e os outros que o separam de mais um registo histórico num currículo ímpar estão ao alcance em Solna, no que será o primeiro jogo oficial da temporada para o avançado, caso se confirme o sinal positivo dado pela presença no treino de ontem, mais tarde sublinhado pelo próprio nas redes sociais, onde partilhou uma foto da sessão de trabalho e se declarou "feliz por estar de volta".

Marcou o primeiro golo pelos AA à Grécia, no jogo de abertura do Euro"2004 (1-2)

A notícia da recuperação de Cristiano Ronaldo terá sido uma dor de cabeça mais para a equipa da Suécia, derrotada pela França no outro jogo da primeira ronda do Grupo 3 desta segunda edição da Liga das Nações. O adversário de amanhã conta-se entre os que, ao longo dos anos, se têm mostrado mais vulneráveis ao talento do capitão da Seleção Nacional.

A seguir à Lituânia, à qual marcou sete vezes, a Suécia integra o grupo das seleções batidas em cinco ocasiões. A refrear a expectativa acumulada pela qualidade do jogo com a Croácia e pelo regresso de Ronaldo há o detalhe de Portugal ter saído derrotado no último encontro com os suecos (2-3), um particular na Madeira, a terra do capitão da equipa lusa.