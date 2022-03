Cristiano Ronaldo: "Último Campeonato do Mundo? Quem manda sou eu, ponto final"

Declarações de Cristiano Ronaldo, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com a Macedónia do Norte, final do play off de acesso ao Mundial'2022 agendada para as 19h45 de terça-feira.

Se Portugal se qualificar, o Mundial do Catar será o último de Cristiano Ronaldo? "Começo a ver que muitos de vocês fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais mais eu jogo, se não me apetecer jogar mais, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final."

Macedónia do Norte: "Sabemos que é uma equipa muito bem organizada, tem os seus pontos fortes. Respeitamos, mas acho que se Portugal estiver no melhor nível, bate qualquer equipa do mundo. Queremos muito ganhar, queremos muito estar no Mundial, é o jogo das nossas vidas também, não só para a Macedónia. Espero que o estádio possa corresponder da melhor maneira, com uma vibração muito forte durante os 90 minutos."