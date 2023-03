Cristiano Ronaldo: "Temos um ar fresco agora, com ideias diferentes"

Declarações de Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional, em conferência de Imprensa de antevisão do Portugal-Liechenstein

Sensações do novo capítulo: "Aquilo que tem vindo a acontecer tem sido muito positivo, noto que os jogadores estão muito felizes, o ambiente está muito bom. É um capítulo diferente para todos nós, jogadores, staff, o próprio país, e as energias são boas, positivas e isso é o mais importante. Temos um ar fresco agora, com ideias diferentes, com mentalidades diferentes e isso é muito bom, nota-se muito. A nível pessoal estou muito feliz de regressar e de poder continuar a ajudar Portugal."

Papel de Cristiano é diferente? "O meu papel nos últimos anos foi sempre o mesmo. Sempre virei à seleção quando achar que contam comigo. A minha motivação é intacta ano após ano, o que sinto é como se estivesse pela primeira vez, adoro jogar pela seleção. Estar aqui 20 anos ao mais alto nível não é fácil. Estou muito feliz. Se o selecionador, staff e presidente acharem que sou mais valia darei sempre o meu melhor, tentarei colocar as cores de Portugal no mais alto nível. Eu e os meus companheiros, como é óbvio. Como disse, estou muito feliz de regressar à seleção, isto é a minha casa e sinto-me muito bem aqui."