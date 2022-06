"Cristiano Ronaldo? Talvez seja melhor para nós que não jogue"

Declarações de Xhaka antes do encontro da Liga das Nações, marcado para domingo.

O futebolista Granit Xhaka lamentou a ausência de Cristiano Ronaldo no duelo entre Suíça e Portugal, da quarta jornada da Liga das Nações, uma perda que pode beneficiar os helvéticos, que só sabem perder no Grupo A2.

"Claro que queremos jogar contra os melhores e o Ronaldo é o melhor. É uma pena que não faça parte da equipa amanhã [domingo], mas, talvez, seja melhor para nós que não jogue. Agora, claro que não vai ser mais fácil, porque vão entrar outros [jogadores] que vão querer mostrar qualidade ao selecionador [Fernando Santos]. O jogo não será mais fácil para nós", analisou o capitão da Suíça, durante a conferência de imprensa de antevisão ao segundo duelo da "poule" entre lusos e suíços.

Além do capitão Cristiano Ronaldo, também o defesa Raphael Guerreiro e o médio João Mourinho não viajaram com a comitiva lusa para a cidade de Genebra, por "gestão" de Fernando Santos.

O experiente médio de 29 anos, que alinha nos ingleses do Arsenal, admitiu que os adeptos esperam "sempre muito" da seleção helvética, que chegou aos quartos de final do Euro'2020, no último verão, e identificou que o problema tem estado na ausência do "espírito de equipa".

"[Os adeptos] esperam sempre muito de nós e vamos jogar cada jogo com a intenção de ganhar. Claro que não vamos derrotar Portugal por muitos golos, mas o nosso ponto forte foi sempre o espírito de equipa e, infelizmente, não conseguimos mostrar isso nos primeiros três jogos", apontou o colega de seleção do benfiquista Haris Seferovic.

Ainda assim, depois dos desaires com a República Checa (2-1), em Genebra, e Portugal (4-0), em Lisboa, os suíços "tiveram mais coragem" na derrota por 1-0 com a Espanha e "jogaram melhor na segunda parte", pelo que Xhaka se manifesta "convicto" de que os locais vão mostrar "ser outra equipa".

Após três de seis jornadas, Portugal lidera o agrupamento, com sete pontos, contra cinco da Espanha, quatro da República Checa e nenhum da Suíça.

O segundo duelo da poule entre Portugal e Suíça está agendado para domingo, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa), e será dirigido pelo croata Fran Jovic.

Após estes quatro jogos, a formação das "quinas" cumpre os últimos dois encontros no grupo A2 em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, perante os espanhóis.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que o último de cada um dos agrupamentos desce à Liga B.