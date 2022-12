Cristiano Ronaldo procura o primeiro golo em fases a eliminar do Mundial

Com 118 golos assinados pela equipa das quinas, apenas oito foram alcançados na maior prova mundial de futebol, o último dos quais já no Catar, frente ao Gana (3-2), de grande penalidade, na estreia no Grupo H. Nenhum em fases a eliminar.

O português Cristiano Ronaldo, o melhor marcador da história da seleção portuguesa de futebol, ainda procura o primeiro golo em fases a eliminar de campeonatos do mundo, tendo na Suíça, próximo adversário no Mundial'2022, uma das derradeiras possibilidades.

Contudo, nenhum dos sete anteriores a esse foi apontado na fase a eliminar das edições em que participou com Portugal, nomeadamente 2006, 2010, 2014 e 2018, sendo que, em 2014, a seleção nacional nem foi além da fase de grupos.

Em 2006, na Alemanha, o então jovem jogador do Manchester United, com 21 anos, marcou um dos golos da vitória sobre o Irão (2-0), de penálti, na segunda jornada do Grupo D, e não voltaria a faturar, apesar de o conjunto liderado por Luiz Felipe Scolari ter atingido as meias-finais e terminado na quarta posição.

Nos oitavos de final, Maniche foi o protagonista do triunfo sobre os Países Baixos (1-0), enquanto nos "quartos" e nas "meias", a equipa nacional ficou em branco, primeiro eliminando a Inglaterra (0-0) no desempate por grandes penalidades e, depois, perdendo com a França (0-1).

A acabar, na partida de atribuição do terceiro e quarto lugares, perdida para a Alemanha (1-3), foi Nuno Gomes quem marcou o tento português.

O mesmo sucedeu em 2010, já com o estatuto de capitão de equipa, saindo da África do Sul com um golo, marcado na goleada à Coreia do Norte (7-0), na segunda ronda do Grupo G. Nos oitavos de final, o avançado, que alinhava no Real Madrid, ficou em branco na eliminação frente à Espanha (0-1).

Já no Rússia'2018, a meio da troca do Real Madrid pela Juventus, CR7 entrou de rompante na competição, assinando um hat-trick ante a Espanha (3-3) e o golo que deu a vitória sobre Marrocos (1-0), ambos na fase de grupos, mas, tal como em 2006 e 2010, voltou a não faturar nos "oitavos", em que Portugal foi eliminado pelo Uruguai (1-2), com Pepe a marcar o golo luso.

Em contraste, em campeonatos da Europa marcou em fases a eliminar de três das cinco edições em participou: no Euro'2004, realizado em solo luso, contribuiu para a vitória sobre os Países Baixos (2-1) nas meias-finais, em 2012 assinou o tento do triunfo sobre a República Checa (1-0) nos "quartos" e em 2016 fez o segundo golo sobre o País de Gales (2-0), nas "meias".

Aos 37 anos, o capitão português, terá, na terça-feira, uma das derradeiras possibilidades de encerrar a seca particular em campeonatos do mundo, quando Portugal defrontar a Suíça, nos oitavos de final do Mundial'2022, provavelmente o último em que CR7 irá participar.

O encontro entre Portugal e Suíça tem início marcado para as 22h00 locais (19h00 em Lisboa), em Lusail.