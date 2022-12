"Cristiano Ronaldo pode ainda ter um papel importante nos próximos tempos na Seleção"

Inquérito de O JOGO aponta no sentido de encerrar um ciclo, mesmo que Fernando Santos tenha vivido momentos altos.

Terminada a participação no Campeonato do Mundo, o foco vai estar, inevitavelmente, apontado ao futuro do selecionador e se Fernando Santos deve continuar no cargo, iniciando um novo ciclo que vai até ao Europeu"2024.

O JOGO ouviu seis personalidades, incluindo quatro antigos internacionais portugueses, e a tendência aponta no sentido de dizer "obrigado e até sempre", ou seja, mudar o ciclo.

Vítor Paneira, ex-internacional

1 - Fernando Santos tem condições para continuar no cargo de selecionador nacional?

Para mim este Campeonato do Mundo representa um fim de ciclo. Os ciclos fecham-se e abrem-se. Éramos candidatos ao título mas fizemos um Mundial abaixo das expectativas, com um só jogo bom. Não é de agora que a Seleção não tem jogado bem. Sem pôr em causa tudo o que de bom o Fernando Santos fez no passado e o que ganhou, devemos analisar o momento e o presente. Por isso, considero que é chegada a hora de encerrar este ciclo.

2 - Qual o papel que Cristiano Ronaldo deve desempenhar no novo ciclo da Seleção Nacional?

Cristiano Ronaldo tem condições para continuar a jogar mais alguns anos e pode ainda ter um papel importante nos próximos tempos dentro da Seleção Nacional. Pode fazer parte de um novo ciclo que se deve abrir a partir de agora.