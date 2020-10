Cristiano Ronaldo não marcou mas mereceu este elogio de Luis Enrique

Selecionador espanhol aborda empate sem golos no particular com Portugal e elogia Cristiano Ronaldo em declarações à RTP.

O jogo: "Ambas as equipas tiveram oportunidades. Não importa se é justo ou não. Tirámos muitas coisas positivas diante do campeão da Europa. Foi um jogo de muita intensidade, com muitas oportunidades para as duas equipas. Estamos contentes pelo jogo fora diante desta equipa".

Ronaldo: "Não há dúvida de que é um dos melhores do mundo. Tem capacidade incrível e a melhor resposta a isso são os números que continua a conseguir à medida que os anos passam".

Revolução? "Estamos a encontrar um modelo parecido ao que nos deu muitos títulos no passado. É normal apostarmos nos jovens, gosto de ter novas soluções e todos têm qualidade. Não importa a idade".