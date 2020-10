"Cristiano Ronaldo, Félix, Mbappé ou Griezmann gozaram uma folga"

Saiba como reagiu a imprensa internacional ao nulo entre França e Portugal, encontro da Liga das Nações.

L' Équipe

Heróis gozaram folga

"Quatro anos após a final do Europeu, Portugal e França voltaram a anular-se, com os candidatos a desbloquearem o jogo, como Ronaldo, Félix, Mbappé ou Griezmann, a gozarem uma folga."



As

Estrelas na defesa

"Esperava-se muito do duelo entre Ronaldo e Mbappé, mas acabaram por ser os defesas de ambas as equipas a brilhar num duelo com poucos remates à baliza que mais parecia um... particular."

SN

Abaixo do esperado

"O encontro de maior cartaz da jornada, que opunha os campeões do mundo e da Europa não foi o espetáculo esperado. O resultado acaba por beneficiar a Croácia, que ainda pode sonhar."

La Gazzetta dello Sport

Pacto de não agressão

"Num encontro que juntou diversas estrelas de qualidade indiscutível, França e Portugal assinaram uma espécie de pacto de não agressão e ficaram pelo nulo. Decisão do grupo fica adiada."

Globoesporte.com

"Show" longe das áreas

"Assistimos a um confronto de altíssimo nível, com muita intensidade e quase nenhum espaço. Mas a verdade é que tanto França quanto Portugal poderiam ter feito bem melhor a nível ofensivo."