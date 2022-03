Cristiano Ronaldo está atrás de uma elite e tenta não deixar fugir Messi

Ronaldo procura atingir a quinta fase final de um Mundial na carreira.

O Mundial do Catar"2022 será o 22.º da história e poderá levar um quinteto de jogadores, entre os quais Cristiano Ronaldo, a juntar-se a uma elite que esteve em cinco fases finais de campeonatos do Mundo: Matthaus, Rafa Márquez, Carbajal e Buffon, este último só com partidas em quatro.

Para os igualar, CR7 terá primeiro de ajudar Portugal a qualificar-se, esta noite no Estádio do Dragão na final do play-off frente à Macedónia do Norte.

De resto, o capitão da Seleção, que se estreou em Mundiais no Alemanha"2006, procura não deixar fugir Messi, cuja seleção argentina já está apurada. Quase apurado, o México tem Guardado e Ochoa na mesma condição, mas o último, guarda-redes, não tem sido chamado à El Tri, tal como sucede com Pepe Reina na Espanha.

Recorde de Matthaus a salvo de Ronaldo

O alemão Matthaus, com 25 jogos em fases finais, detém desde 1998 o recorde de partidas jogadas em Mundiais. Um máximo que Cristiano Ronaldo, mesmo que venha a jogar o máximo de sete partidas no Catar"2022, não terá como superar. Messi, sim, pode fazê-lo, já que soma 19 desafios.

Já o recorde de golos na competição encontra-se na posse do também alemão Klose, com 16. O germânico Thomas Muller tem o melhor registo entre os jogadores no ativo, com dez. Ronaldo e Suárez somam sete; Messi, Neymar e Kane levam seis.