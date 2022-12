Coreia do Sul é pedra no sapato e Portugal quer vingar a desilusão de 2002

Coreia do Sul é a única seleção asiática que já venceu Portugal e é o obstáculo que separa as Quinas de novo pleno. Memória de 2002 é traumática e contrasta com o histórico positivo contra equipas da AFC. Seleção está a um ponto de assegurar o primeiro lugar, mas até a derrota pode ser suficiente.

Recuar ao Mundial"2002 é reviver memórias traumáticas na história da Seleção Nacional. No Extremo Oriente, Portugal entrou na terceira jornada da fase de grupos a precisar de vencer a Coreia do Sul para garantir uma vaga nos oitavos de final. O favoritismo era luso, mas, em Incheon, a festa foi anfitriã. Apito final, 1-0 para os sul-coreanos e a equipa das Quinas eliminada.

É essa a história da única derrota averbada pelos portugueses contra congéneres asiáticas, num balanço de confrontos que até é francamente favorável a Portugal e inspira a equipa de Fernando Santos a tentar replicar um feito alcançado no Inglaterra"1966 e Alemanha"2006: contar por vitórias os três jogos da fase de grupos, fazendo o pleno.