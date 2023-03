"Convocatória? Somos criticados por tomarmos certas decisões ou por não tomarmos..."

Paulo Bento, ex-selecionador da Coreia da Sul, falou à margem do Fórum ANTF, que decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Convocatória conservadora? "São as opções que Roberto Martínez entendeu que eram as melhores para defender os interesses da Seleção Nacional. Somos criticados por tomarmos certas decisões ou somos criticados por não tomarmos determinadas decisões. Se há uma revolução muito grande, se calhar deveríamos ser um bocadinho mais conservadores ou manter uma base feita; se mantemos a base é porque mantemos a base e devíamos ser mais audazes. Há sempre espaço no nosso país para criticar, às vezes há demasiado ruído à volta de determinadas situações no futebol, muitas vezes de gente que não tem a mínima capacidade para analisar o jogo e isto traz situações mais conflituosas e polémicas. E creio que é tudo do que a nossa seleção não necessita. Necessita de ter paz, de tranquilidade para treinar e jogar."