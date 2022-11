Convocatória da Seleção: maiores dúvidas na defesa e Diogo domina a sondagem

A condição física de Pepe preocupa e António Silva, 19 anos, pode ser a grande novidade na lista para o Mundial.

As dúvidas ficarão esta quinta-feira dissipadas quando Fernando Santos revelar os nomes dos jogadores que vão representar Portugal no Mundial do Catar. Será a partir das 17h30, na Cidade do Futebol, que o anúncio será feito.

Tal como sucedeu no Europeu realizado no ano passado, o técnico pode chamar 26 jogadores, três dos quais obrigatoriamente guarda-redes, sendo que até 24 horas antes da estreia na competição, dia 24 de novembro, pode substituir jogadores em virtude de lesões ou infeção por SARS-CoV-2.

Salvo alguma lesão de última hora, muitos jogadores são "indiscutíveis" para Fernando Santos. É por isso que, mesmo motivando dúvidas sobre a sua condição física, Pepe deverá ser convocado. Afinal, falamos do quarto jogador mais internacional de sempre por Portugal e um dos capitães. O central lesionou-se em outubro, não joga desde o dia 4 desse mês, e recupera ainda de uma entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno. Pepe perdeu os últimos nove jogos do FC Porto mas estará na fase final da recuperação, como de resto revelou esta semana Sérgio Conceição.

Com Rúben Dias e Danilo seguros nos eleitos, Santos deverá chamar pelo menos um quarto central e António Silva, apesar de ter apenas 19 anos, pelas exibições recentes no Benfica, poderá ter ganho vantagem sobre Tiago Djaló, Gonçalo Inácio e David Carmo, que estiveram em convocatórias recentes sem terem jogado.

No meio-campo, a dificuldade do técnico é quem deixar de fora, tantas e tão boas são as possibilidades. Num passado recente, Moutinho e Renato Sanches estariam certamente na lista final mas hoje não é tão certo. Para isso contribuem os desempenhos nos respetivos clubes e, sobretudo, o crescimento de elementos como Vitinha ou Matheus Nunes, por exemplo. No ataque, Diogo Jota e Pedro Neto são baixas confirmadas por lesão, o que pode ajudar à primeira experiência de alguns jogadores em grandes competições. Rafael Leão será seguramente um deles.

Sondagem: Diogo Costa domina

No site de O JOGO foi promovida uma sondagem online para que os nossos internautas escolhessem os seus 26 convocados. O guarda-redes Diogo Costa foi quem recolheu maior percentagem de votos (ver quadro ao lado), com 98,9% das preferências. Quem mais se aproximou foram Cancelo e Bernardo Silva, ambos com 98,5%. Ainda acima dos 90 pontos foram votados Rui Patrício, Dalot, Nuno Mendes, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Vitinha, Rúben Neves e Rafael Leão. Curiosamente, Cristiano Ronaldo ficou-se pelos 89,2%, o segundo mais pontuado entre os avançados. Mesmo com dúvidas sobre o atual momento físico, Pepe alcançou 84,7%. Quanto aos outros centrais que Fernando Santos poderá eventualmente chamar, António Silva, com 42,3%, supera nomes como os de David Carmo, Gonçalo Inácio, José Fonte, Fábio Cardoso e Tiago Djaló.