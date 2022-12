"Continuando com aquele espírito contra a Suíça, temos tudo para sermos campeões"

Petit, antigo internacional português e atual treinador do Boavista

Técnico do Boavista diz que "temos tudo para ser campeões"; Carvalhal quer que "vingue a Espanha"

O Boavista e o Celta de Vigo, orientado por Carlos Carvalhal, empataram na quarta-feira a um golo, num jogo particular disputado no Estádio de Balaídos, em Espanha.

Após o jogo, era inevitável perguntar a Petit e a Carvalhal sobre a passagem de Portugal aos quartos-de-final do Mundial.

"Como ex-jogador e como adepto, espero que Portugal chegue à final e vença. Ainda temos mais três jogos pela frente e, continuando com aquele espírito, qualidade e vontade do jogo com a Suíça, temos tudo para sermos campeões", defendeu o ex-internacional, considerando que este jogo em Vigo "foi muito importante" para o Boavista.

"Fizemos um bom jogo, com intensidade, contra uma equipa de qualidade. Foi um bom ensaio." Questionado por O JOGO sobre a esperança de sair dos lugares de perigo e se também tinha a mesma confiança de ver Portugal campeão do Mundo, o treinador Celta de Vigo afirmou:

"A intenção foi trazermos uma equipa competitiva, que estivesse num melhor momento do que nós, obrigou-nos a jogar num nível alto. Não falo, normalmente, de nada que seja fora do clube que estou a representar, mas vou abrir uma exceção. Gostaria que Portugal fosse o mais longe possível. Tem todas as possibilidades e espero que vingue a Espanha e que ganhe a Marrocos."