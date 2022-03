Conte elogia Portugal, mas afirma sobre a Itália: "Penso que temos o que é preciso para ir ao Mundial"

Antigo selecionador comentou play-off decisivo de acesso ao Campeonato do Mundo do Catar

Antonio Conte afirmou hoje que Itália e Portugal são as seleções "mais fortes" dos "play-offs" europeus de apuramento para o Mundial'2022 de futebol, no Qatar, e salientou que os italianos "têm obrigação" de se apurar.

"É claro que não tivemos sorte, nem no grupo, nem no sorteio [dos "lay-offs"]. Mas, somos a Itália, e sabemos muito bem o que temos de fazer. Somos os campeões europeus, não nos esqueçamos disso", disse o ex-selecionador da "squadra azzurra" e atual treinador dos ingleses do Tottenham.

A Itália, atual campeã europeia, vai defrontar a Macedónia do Norte nas meias-finais do caminho C dos "play-offs" de acesso ao Mundial, com o vencedor do embate a enfrentar na final a equipa que triunfar no confronto entre Portugal e a Turquia.

"Claro que não será fácil, porque as duas equipas mais fortes entre as que terminaram nos "play-offs" são Itália e Portugal, mas penso que temos o que é preciso para ir ao Campeonato do Mundo. Temos de ir ao Campeonato do Mundo", acrescentou o técnico.

A Itália, que já falhou o Mundial de 2018, recebe na quinta-feira a Macedónia do Norte, num jogo que vai decorrer em Palermo, enquanto Portugal vai defrontar, no mesmo dia, a Turquia no Estádio do Dragão, no Porto.

Os vencedores dois embates defrontam-se cinco dias depois, em 29 de março. Caso Portugal ultrapasse os turcos, o jogo decisivo vai voltar a ser disputado no Dragão.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial'2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 - a última ausência aconteceu no campeonato do mundo de 1998, disputado em França.