Conta de Portugal na chinesa Douyin bate recorde com apuramento para o Mundial

A qualificação de Portugal para o próximo Mundial originou um "boom" no primeiro dia da conta portuguesa na plataforma Douyin, uma espécie de TikTok chinês, ao contar, 24 horas após a vitória sobre a Macedónia do Norte, 100 mil seguidores.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, este volume numa página de uma equipa desportiva estabeleceu um novo recorde na Douyin, presente num mercado digital com mais de 20 milhões de adeptos portugueses incluídos.

Além do aumento exponencial do número de seguidores, a hashtag #Portugal, usada na rede social chinesa, foi utilizada por cerca de 40 milhões de fãs, ficando presente no topo do ranking de tendências em discussão na plataforma.

Este sucesso imediato foi consequência da qualificação de Portugal para o Catar'2022, cujo bilhete foi alcançado com um triunfo, no Estádio do Dragão, por 2-0, em jogo da final do play-off de acesso à competição que decorrerá em dezembro.