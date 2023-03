"Conseguimos um muito bom resultado para nós", diz selecionador do Liechtenstein

Declarações na conferência de imprensa após o jogo Portugal-Liechtenstein (4-0), da primeira jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024, realizado hoje, no Estádio José Alvalade.

René Pauritsch (selecionador do Liechtenstein): "O resultado é merecido, mas tenho de dizer que a minha equipa fez tudo o que pretendíamos. Conseguimos um muito bom resultado para nós.

Alguns dos nossos jogadores não são profissionais, têm empregos normais. Estou bastante orgulhoso da minha equipa. Eles implementaram tudo o que tínhamos planeado.

No princípio, não queríamos correr qualquer risco, mas, com o decorrer do encontro, tentámos entrar no jogo contra uma equipa de nível mundial, que faz muita pressão, com jogadores muito bons e que não nos deixam fôlego para respirar sequer. Tentámos tudo, mas foi devido ao nosso adversário que não conseguimos".