Conhecido o árbitro que vai dirigir a estreia de Portugal no Mundial de 2022

O norte-americano Ismail Elfath vai arbitrar o jogo entre a Seleção Nacional e o Gana.

A FIFA divulgou esta terça-feira a equipa de arbitragem que vai dirigir a estreia de Portugal no Mundial de 2022, diante do Gana, na quinta-feira.

O norte-americano Ismail Elfath vai arbitrar o jogo entre a Seleção Nacional e a congénere africana, com a assistência dos compatriotas Kyle Atkins e Corey Parker.

Já a francesa Stephanie Frappart será o quarto árbitro e no VAR estará o também norte-americano Armando Villarreal, juntamente com o canadiano Drew Fischer, o italiano Alessandro Giallatini e o australiano Shaun Evans.

Portugal defronta o Gana na quinta-feira, às 16h00, em jogo da primeira jornada do grupo H do Mundial de 2022. Depois do encontro com os africanos, a Seleção Nacional joga com o Uruguai na segunda-feira (19h00) e termina a participação na fase de grupos diante da Coreia do Sul (15h00).