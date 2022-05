Confira os convocados de Portugal para os jogos da Liga das Nações

Fernando Santos, selecionador de Portugal, anunciou esta sexta-feira os convocados para os jogos da Liga das Nações: com Espanha, em Sevilha, no dia 2 de junho, seguindo-se Suíça (5) e República Checa (9), ambos no Estádio José Alvalade, e a fechar, novamente, os helvéticos, em Genebra (12).

O selecionador Fernando Santos anunciou, esta sexta-feira, a lista de convocados para os próximos quatro jogos da Seleção, referentes à fase de grupos da Liga das Nações.

Em apenas 11 dias, Portugal vai a jogo em quatro ocasiões: frente à Espanha, em Sevilha, no dia 2 de junho, seguindo-se Suíça (5) e República Checa (9), ambos no Estádio José Alvalade, e a fechar, novamente, os helvéticos, em Genebra (12).

Confira a lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício;

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo, David Carmo, Domingos Duarte, Pepe, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro;

Médios: João Moutinho, Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Vitinha e William;

Avançados: Otávio, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, André Silva e Diogo Jota.

Nota para a estreia do defesa-central David Carmo, do Braga, e para o regresso de Ricardo Horta, avançado do Braga, que tinha sido chamado em 2014.

Em relação à última convocatória, em março, para o play-off e acesso ao Mundial'2022, regressa também o central Domingos Duarte (Granada) e o médio Palhinha (Sporting).

Por seu lado, ficam de fora Anthony Lopes (Lyon), que então já havia sido substituído por José Sá (Wolverhampton), Cédric (Arsenal), José Fonte (Lille), Gonçalo Inácio (Sporting) e João Félix (Atlético de Madrid), este último lesionado.

Tiago Djaló (Lille), que havia sido chamado à última hora para o play-off, depois de Pepe acusar positivo à covid-19, também está de fora.

De fora, continuam o central Rúben Dias (Manchester City) e o médio Renato Sanches (Lille).