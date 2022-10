Confira o calendário da fase final do Europeu de sub-21

Redação com Lusa

Calendário da fase final do Campeonato da Europa de futebol de sub-21, que se disputa na Geórgia e na Roménia, entre 21 de junho e 8 de julho de 2023.

GRUPO A:

1.ª jornada:

- Quarta-feira, 21 jun:

Geórgia - Portugal, 17:00 (Tbilissi)

Bélgica - Países Baixos, 17:00 (Tbilissi)

2.ª jornada:

- Sábado, 24 jun:

Geórgia - Bélgica, 17:00 (Tbilissi)

Portugal - Países Baixos, 17:00 (Tbilissi)

3.ª jornada:

- Terça-feira, 27 jun:

Países Baixos - Geórgia, 17:00 (Tbilissi)

Portugal - Bélgica, 17:00 (Tbilissi)

GRUPO B:

1.ª jornada:

- Quarta-feira, 21 jun:

Ucrânia - Croácia, 17:00 (Bucareste)

Roménia - Espanha, 19:45 (Bucareste)

2.ª jornada:

- Sábado, 24 jun:

Roménia - Ucrânia, 17:00 (Bucareste)

Espanha - Croácia, 19:45 (Bucareste)

3.ª jornada:

- Terça-feira, 27 jun:

Croácia - Roménia, 19:45 (Bucareste)

Espanha - Ucrânia, 19:45 (Bucareste)

GRUPO C:

1.ª jornada:

- Quinta-feira, 22 jun:

República Checa - Inglaterra, 17:00 (Batumi)

Alemanha - Israel, 17:00 (Kutaisi)

2.ª jornada:

- Domingo, 25 jun:

República Checa - Alemanha, 17:00 (Batumi)

Inglaterra - Israel, 17:00 (Kutaisi)

3.ª jornada:

- Quarta-feira, 28 jun:

Inglaterra - Alemanha, 17:00 (Batumi)

Israel - República Checa, 17:00 (Kutaisi)

GRUPO D:

1.ª jornada:

- Quinta-feira, 22 jun:

Noruega - Suíça, 17:00 (Cluj-Napoca)

França - Itália, 19:45 (Cluj-Napoca)

2.ª jornada:

- Domingo, 25 jun:

Suíça - Itália, 17:00 (Cluj-Napoca)

Noruega - França, 19:45 (Cluj-Napoca)

3.ª jornada:

- Quarta-feira, 28 jun:

Suíça - França, 19:45 (Cluj-Napoca)

Itália - Noruega, 19:45 (Cluj-Napoca)

QUARTOS DE FINAL:

- Sábado, 01 jul:

Jogo 1: 1.º Grupo A - 2.º Grupo C , 17:00 (Tbilissi)

Jogo 2: 1.º Grupo B - 2.º Grupo D, 20:00 (Bucareste)

- Domingo, 02 jul:

Jogo 3: 1.º Grupo C - 2.º Grupo A, 17:00 (Kutaisi)

Jogo 4: 1.º Grupo D - 2.º Grupo B, 20:00 (Cluj-Napoca)

MEIAS-FINAIS:

- Quarta-feira, 05 jul:

Jogo 5: Vencedor do jogo 1 - Vencedor do jogo 3, 17:00 (Batumi)

Jogo 6: Vencedor do jogo 2 - Vencedor do jogo 4, 20:00 (Bucareste)

FINAL:

- Sábado, 08 jul:

Vencedor do jogo 5 - Vencedor do jogo 6, 17:00 (Batumi)

Nota: A Europa tem três vagas no torneio olímpico de futebol masculino de 2024, sem contar com a anfitriã França, que se apura automaticamente. Os três primeiros classificados na fase final dos sub-21 (excepto França e Inglaterra, que não se pode qualificar para os Jogos Olímpicos) vão participar no torneio. Caso seja necessário, terá lugar um play-off em Bucareste.