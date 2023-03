Confira com quem Ronaldo mais falou no primeiro treino da era Roberto Martínez

Antigo guarda-redes passou largos minutos à conversa com o capitão da Seleção Nacional.

O primeiro treino de Roberto Martínez aos comandos da Seleção ficou marcado pela montagem de um autêntico ginásio ao ar livre para os jogadores realizarem exercícios no relvado. Todos os convocados pelo técnico espanhol - à exceção de Pepe, que foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e foi dispensado - concentraram-se na Cidade do Futebol, em Oeiras, horas antes do treino começar. Este foi o início de um estágio de preparação para os dois primeiros jogos do Grupo J de qualificação para o Euro"2024 e que incluem as partidas com o Liechtenstein, quinta-feira em Alvalade, e com o Luxemburgo, no domingo, fora.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, a bola ficou arrumada e o foco foi a recuperação física, depois dos jogadores terem estado ao serviço dos clubes no fim de semana. Com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o vice-presidente Humberto Coelho e o diretor João Pinto presentes para cumprimentarem a equipa técnica e os jogadores no primeiro treino da concentração, os eleitos de Roberto Martínez agruparam-se, antes da sessão começar, num círculo para ouvirem a pequena primeira palestra do novo selecionador. Ordens dadas, o grupo dividiu-se em dois no ginásio ao ar livre: uns foram para as bicicletas estáticas, outros estiveram nos colchões dispostos no relvado para fazerem alongamentos, sempre sob o olhar atento do treinador espanhol que, nesta primeira fase, pouco interagiu com o plantel. Por outro lado, as caras novas da equipa técnica, Ricardo Carvalho e Ricardo, foram os que estiveram mais próximos dos jogadores, sempre num ambiente descontraído. O antigo guarda-redes passou largos minutos à conversa com Cristiano Ronaldo, com quem partilhou balneário na Seleção até ao Euro"2008, e, mais tarde, com Rui Patrício, guardião da Roma. Já o antigo defesa, que encontrou no relvado companheiros da conquista do Euro"2016 como Patrício, Danilo, João Mário, Raphael Guerreiro e Ronaldo, foi passeando e trocando impressões com todo o grupo.

CR7 foi o último a subir ao relvado para se juntar à equipa, mas mostrou-se sempre muito sorridente e o capitão realizou os exercícios de recuperação ao lado de Palhinha.

O estreante Diogo Leite trocou palavras com o selecionador antes do treino começar, já Gonçalo Inácio e Diogo Jota, as outras duas novidades na convocatória de Martínez em relação ao grupo do Mundial, realizaram exercícios lado a lado, na companhia de Matheus Nunes e Bernardo Silva. O treino foi de Seleção, mas a ligação vinda dos clubes manteve-se: os três benfiquistas Gonçalo Ramos, João Mário e António Silva passaram a sessão juntos, com Rafael Leão a juntar-se ao trio encarnado. Do lado do FC Porto, Otávio esteve próximo do ex-colega Danilo, já Diogo Costa aproveitou para ir conversando com Rúben Neves. Destaque ainda para a presença discreta de Celton Biai, guarda-redes do V. Guimarães chamado para os sub-21 mas que até amanhã vai trabalhar junto da Seleção principal.

A primeira sessão de Martínez contou com a presença de todos os jogadores, mesmo os que estiveram em ação pelos clubes no dia anterior, como Diogo Costa e Otávio, num treino mais específico de recuperação. Para esta terça-feira está marcada uma nova sessão de treinos, que já deve contar com mais trabalho tático, às 17h30. Antes, está programada uma conferência de imprensa com a presença de um jogador para lançar o jogo com o Liechtenstein.