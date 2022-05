Confiança na preparação para o Europeu de sub-17: "Vamos ser felizes"

Ussumane Djaló, conhecido no grupo de trabalho por Maniche

Redação com Lusa

Portugal estreia-se com a Escócia na terça-feira, seguindo-se o jogo com a Suécia, a 20 de maio, os dois primeiros em Lod, e o último da fase de grupos com a Dinamarca, a 23 de maio, em Ramat Gan.

O médio Ussumane Djaló admitiu esta sexta-feira que na seleção portuguesa de sub-17 estão todos "entusiasmados" com o aproximar do Europeu da categoria e que o primeiro jogo irá colocar a equipa "à prova".

"Vai ser uma partida de alto nível, onde vamos ser colocados à prova. Estamos preparados para isso. Temos vindo a trabalhar muito bem e vamos ser felizes", disse o jogador, que, no grupo de trabalho, é apelidado de Maniche.

Djaló frisou que todos estão "entusiasmados" por representarem Portugal ao "mais alto nível" na competição que decorrerá em Israel, entre 16 de maio e 01 de junho, com a seleção das quinas no grupo D, com Dinamarca, Escócia e Suécia.

Os dois primeiros classificados dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final do Europeu de sub-17, campeonato que Portugal já venceu em seis ocasiões, em 2016, 2003, 2000, 1996, 1995 e 1989.