Apesar de ter jogado pelas seleções jovens de Inglaterra, Fábio Carvalho não tem passaporte inglês. Rui Jorge conversou com o treinador do Fulham e o médio deixou claro que queria jogar por Portugal. Treinador do Fulham serviu de "ponte" para a chegada do médio ofensivo à Seleção Nacional de sub-21

A estreia de Fábio Carvalho pela seleção de sub-21 constitui uma vitória para o futebol português e uma derrota para Inglaterra. O médio do Fulham já tinha jogado pelas seleções jovens inglesas, mas como não tinha o passaporte daquele país, não podia ser chamado para os sub-21.

Atento a todos os jogadores que têm dupla nacionalidade, mesmo que estejam a representar as seleções jovens de outro país, Rui Jorge estava a seguir o jogador há um ano.