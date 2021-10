Portugal vence o Catar num jogo de estreias e golo especial para Fonte

Triunfo por três golos sem resposta no jogo particular realizado no Algarve. Fonte estreou-se a marcar pela Seleção Nacional.

A Seleção Nacional, que estreou Diogo Costa, Matheus Nunes e Rafael Leão, venceu este sábado por 3-0 na receção ao Catar, num encontro particular, disputado no Estádio Algarve.

Cristiano Ronaldo, aos 37 minutos, para o seu 112.º golo pela seleção das quinas, em 181 jogos, José Fonte, aos 49, para o seu primeiro, ao encontro 47, e André Silva, agora com 19, em 46 embates, selaram o triunfo luso.

Portugal, que perdeu para a Sérvia a liderança do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial'2022, embora com menos um jogo, volta a jogar na terça-feira, recebendo o Luxemburgo, novamente no Algarve, em jogo de qualificação.