"Com o vermelho ficou mais difícil, mas, antes, criámos várias chances"

Redação com Lusa

Declarações de Félix Sanchez após o jogo particular Catar-Portugal (1-3), inserido no Grupo A de qualificação para o Mundial'2022, disputado no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, na Hungria

Sobre o jogo: "O jogo, com o cartão vermelho [ao guarda-redes Barsham, aos 43 minutos], ficou mais difícil, mas, antes, criámos várias chances. Só que depois do vermelho tivemos de defender e contra-atacar. É um resultado normal depois do que aconteceu.

Desempenho: "Os jogadores estiveram bem, jogaram contra uma grande equipa e tentámos fazer várias coisas. Mas tivemos de defender com 10 durante muito tempo e, claro, que ficou difícil para nós."

Personalidade: "Os meus jogadores mostraram uma grande personalidade e nunca desistiram. Houve coisas positivas, mas vamos agora analisar o que correu mal".