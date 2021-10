"Com maior ou menor dificuldade, Portugal vai ganhar o jogo", afirma Fernando Santos

Declarações do selecionador nacional, em projeção do duelo com o Luxemburgo, antepenúltimo desafio de qualificação para o Mundial'2022.

Fernando Santos, selecionador de Portugal, está confiante que a equipa das Quinas vai sair vitoriosa do duelo frente ao Luxemburgo e deixou isso claro em declarações de antevisão ao encontro, o penúltimo da fase de qualificação para o Mundial do Catar.

"Pode causar-nos dificuldades se não tivermos a concentração necessária. Aconteceu lá, vi o jogo deles com a Sérvia, com características diferentes. É uma equipa com muita capacidade de ter bola, com muita intensidade, a Sérvia a aproveitar mais as transições e fez um golo assim. O Luxemburgo tentou sair em posse, com um bloco mais subido, fez muito a utilização do guarda-redes, a jogar com os pés. Mas sabemos que somos uma equipa equilibrada. Com maior ou menor dificuldade, Portugal vai ganhar o jogo", vincou, em declarações ao Canal 11.