"Com compromisso e flexibilidade tática temos muitas possibilidades de ganhar"

Entrevista de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, ao Canal 11

Há plano B aos três centrais? "Temos jogadores de muitas qualidades diferentes. É importante que não tenhamos uma estrutura tática rígida. Somos uma equipa com flexibilidade tática. É importante ter o equilíbrio entre experimentar estruturas táticas e ter oportunidade de melhorar como estamos a fazer."

A verdade é que Portugal não está a sofrer golos... "Não, mas no futebol moderno é uma estrutura com bola e uma sem bola, nós precisamos de ter essa flexibilidade, e nós temos, mas para o adversário o que determina jogar é uma linha de três centrais, uma linha de quatro, linha de cinco que é basculante, uma linha de cinco que joga com três centrais fixos. A flexibilidade tática é um ponto essencial para a nossa seleção. Num balneário com muito talento se tiver compromisso e flexibilidade tática teremos muitas opções de ganhar o jogo."